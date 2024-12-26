Kamu görevlilerinin çift maaş almasına yönelik uygulama sona eriyor. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, kamu çalışanları yalnızca tek bir kurumdan maaş alabilecek ve başka kaynaklardan huzur hakkı, ücret ya da ikramiye adı altında ödeme yapılamayacak.



Yeni düzenlemenin kapsamı genişletilerek özel ya da kamu ayrımı yapılmaksızın her statüdeki kurum ve kuruluşlarda görev alan tüm çalışanları kapsayacak. Yönetim, denetim, danışma kurulları ve komisyon gibi organlarda görev alanlar için sadece bir görev üzerinden ücret ödenecek. Kurum içi veya dışındaki çoklu görevlerde ise herhangi bir ek ödeme yapılmayacak.



Düzenlemeye göre, bu görevlerden kaynaklanan huzur hakkı veya diğer ek ödemelerin aylık net tutarı 108 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımına eşit olacak şekilde belirlenmiş olup bu miktar şu anda yaklaşık olarak 98 bin liraya karşılık geliyor.



Ayrıca fazla maaş alınması durumunda ne olacağına dair düzenleme de yapılmıştır. Birden fazla görev üstlenen personele ödenmesi gereken tutarlar üzerinden gerekli vergi kesintileri yapılarak ilgili kurumun belirttiği emanet hesabına yatırılacak. Üst sınırı aşan ya da ücret alınamayan durumlar içinse ödeme tutarları genel bütçeye gelir kaydedilecektir.

Bu yeni yasal düzenlemenin amaçlarından biri, kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması ve mali disiplinin sağlanması olarak belirtiliyor. Kamu çalışanlarının yalnızca asli görevlerinden gelir elde etmeleri bekleniyor.