Türkiye gündeminde uzun süredir yer alan asgari ücret konusu, artık nihai karara bağlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde yapılan son toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

ASGARİ ÜCRET 22 BİN 104 TL OLDU

Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Işıkhan, 2025 yılında uygulanacak olan asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğunu açıkladı.

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin artık ciddi bir dezenflasyon sürecinde olduğunun altını çizdi:

"Türkiye yüzyılı vizyonu doğrultusunda toplumsal barışın ve refahın güçlendiği bir ülkeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın refah seviyesini artıracak adımlar atarken, fahiş fiyatla da mücadele ediyoruz. Enflasyonla mücadelenin zarar görmemesi adına dengeli bir şekilde hareket etmek zorundayız. Komisyon toplantıları neticesinde belirlenen yeni miktarın tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Asgari ücrette devlet desteği arttı

Bakan Işıkhan, her bir asgari ücret için verilen devlet desteğinin de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldığını duyurdu.

Vedat Işıkhan, 2002 yılından bu yana asgari ücretin reel olarak 4 katına çıkarıldığını belirtti.