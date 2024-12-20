Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 için asgari ücret belirleme çalışmalarında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan TÜRK-İŞ, asgari ücret beklentisinin 29 bin 583 TL olduğunu duyurdu. Bu rakam, asgari ücretin son yıllarda ortalama maaş haline gelmesiyle birlikte, çeşitli meslek grupları için bir referans değeri taşıyor.

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, komisyondaki gelişmelere dair yazdığı sosyal medya paylaşımında "23 Bin TL..." diye belirtti. Demirtaş'ın bu tahmini, asgari ücrette yapılacak artış konusunda farklı görüşleri gündeme getirirken, asgari ücretli milyonlarca çalışanın ve işverenlerin dikkatle takip ettiği bir konu haline geldi.