Türk-İş, 2025 yılı için asgari ücret talebini kamuoyuyla paylaştı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, toplantıda asgari ücretlilerin belirlediği talebin yüzde 45 enflasyon oranı üzerine yüzde 20 refah payıyla birlikte 29 bin 583 TL olduğunu açıkladı. Bu rakam, net asgari ücreti toplamda yüzde 74'lük bir artışla göstermektedir ve mevcut dolar kuru ile yaklaşık olarak 845 dolara denk gelmektedir.

Atalay, işverenlerin ve hükümetin henüz bir rakam açıklamadığını ifade ederek anti-demokratik bir asgari ücret yapısının varlığından bahsetti. Türkiye'deki mevcut sistemin geçmişte kalmış olduğunu belirterek daha adil bir düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı. Asgari ücretin artık geçim ücreti haline geldiğini söyleyen Atalay, alım gücünün büyük ölçüde düştüğünü de ekledi.



Açıklamalarında ayrıca Türk-İş'in müzakereleri yürütmek üzere diğer sendikalarla da görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Atalay, kamuoyunun beklentilerini karşılayacak bir rakamın açıklanmasını talep ettiklerini dile getirdi. Eğer önerilen miktar verilmezse Türk-İş’in karara imza atmayacağını belirtti.

Bu süreçte işçilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları göz önünde bulundurarak daha adil ve sürdürülebilir çözümler bulunması gerektiği vurgulanıyor. İşçi temsilcilerinin bu kritik dönemdeki talepleri ülke gündeminde geniş yankılar uyandıracağa benziyor.