Alanya'da konut satışlarında Kasım ayında kaydedilen artış, sektörü şaşırttı. TÜİK verilerine göre, Alanya'da Kasım ayında 1.924 konut satışı gerçekleşti. Bu satış rakamı, Ekim ayına göre yüzde 14,59 oranında bir artışı temsil ediyor ve yılın genelindeki düşüş eğilimini tersine çeviriyor.

Yabancı alıcılar arasında Rusya vatandaşları ilk sırayı alırken, Ukrayna, Kazakistan ve Almanya gibi ülkelerden de önemli talep geldi. Yılın ilk 11 ayında Alanya'da toplam 16.415 konut satışı yapılırken, yabancılara yönelik satış sayısı 5.239’u buldu.

Gazipaşa ilçesinde de benzer bir artış gözlemlendi; burada Kasım ayında 207 konut satışı gerçekleşerek Ekim ayına göre yüzde 42,76'lık bir artış kaydedildi. Bu beklenmedik yükseliş, düşen faiz oranları, döviz kurlarındaki istikrar ve yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan güvenindeki artış gibi faktörlere bağlanıyor.

Alanya'daki inşaat sektörü temsilcileri, bu gelişmelerin sektörü canlandıracağı ve istihdama katkı sağlayacağı konusunda umutlu. Ancak uzmanlar, bu artışın sürdürülebilir olup olmadığı konusunda henüz kesin bir değerlendirme yapmakta zorlandıklarını belirtiyor.