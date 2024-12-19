Alanya'daki fırıncılar, ekmek fiyatlarına yapılacak zam talebini geçtiğimiz haftalarda Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na iletti. Oda, talebi değerlendirerek dilekçeyi Ankara’ya gönderdi ve şu an için yanıt bekleniyor. Mevcut durumda Alanya’da 200 gram ekmek 10 TL’ye satılırken, yeni yıldan sonra bu fiyatın 12,5 TL’ye, simidin ise 15 TL’ye yükselebileceği tahmin ediliyor.

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan yapılan açıklamada, zam uygulamasının yılbaşından önce gerçekleştirilmesinin beklenmediği belirtildi. Oda, fırıncıların maliyetlerinin karşılanabilmesi için ölçülü bir artış yapılacağını ifade etti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Binlerce ürüne zam geldiğinde tepki gösterilmiyor, ancak ekmeğe yapılan en ufak artış bile gündem oluyor. Fırıncılarımız, un, tuz ve susam gibi temel maliyetlerin altında eziliyor.

Bu nedenle hem fırıncılarımızı hem de tüketicilerimizi üzmeyecek bir düzenleme için çalışıyoruz. Öngörümüz, ekmeğin 12,5 TL, simidin ise 15 TL olacağı yönünde. Ancak kesin bir karar alınana kadar yılbaşından önce zam yapılmayacak ve uygulamaya alınmayacaktır.”