Türkiye’de Kasım 2024’te konut satışları yüzde 63,6 artarak 153 bin 14’e ulaştı. İpotekli satışlarda büyük artış yaşanırken, yabancılara konut satışında düşüş görüldü. En çok konut satışı İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleşti.



Kasım 2024 konut satış istatistikleri: Yükseliş devam ediyor

Türkiye genelinde kasım ayında 153 bin 14 konut satıldı, bu rakam bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,6’lık bir artışı ifade ediyor. En fazla satışın gerçekleştiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olurken, en az konut satışı Bayburt, Tunceli ve Hakkari’de kaydedildi.



Ocak-kasım dönemi: Toplam konut satışları %16,4 arttı

Ocak-Kasım 2024 döneminde Türkiye genelinde konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 oranında artarak 1 milyon 265 bin 388 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışlarında büyük artış

Kasım ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 315,7 artarak 21 bin 804 oldu. Ancak ocak-kasım döneminde ipotekli satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 azalarak 135 bin 209 olarak kaydedildi. Kasım ayında ipotekli satışların toplam konut satışlarındaki payı yüzde 14,2 olarak gerçekleşti.

İlk ve ikinci el satışlar

Kasım ayında ilk el konut satışları yüzd 61,7 artışla 49 bin 274, ikinci el satışlar ise yüzde 64,6 artışla 103 bin 740 oldu. Toplam satışlar içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 32,2, ikinci el konut satışlarının payı ise yüzde 67,8 olarak kaydedildi.

Yabancılara satışlarda düşüş

Kasım ayında yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalarak 2 bin 151 oldu. Ocak-kasım döneminde ise yabancılara yapılan toplam konut satışı yüzde 35,1 düşüşle 21 bin 363 olarak gerçekleşti.

En çok satış yapılan iller sırasıyla İstanbul (780), Antalya (752) ve Mersin (191) oldu. Ülke bazında ise en fazla konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına (421) yapıldı. Onu İran (200) ve Ukrayna (160) izledi.

Türkiye genelinde diğer konut satışları

Diğer satış türleriyle yapılan konut satışları kasım ayında yüzdde 48,6 artışla 131 bin 210 olarak gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde diğer konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,4 artarak 1 milyon 130 bin 179 oldu.