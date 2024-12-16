Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret konusu yeniden gündeme geldi. Milyonlarca çalışan, 2024 yılı için yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanın etkileneceği yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısıyla başladı ve ikinci toplantı bugün saat 14.00’te gerçekleşecek.

Asgari ücretin netleşmesi için son tarih ise 31 Aralık olarak belirlendi. Toplantılarda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsil ediyor.



Komisyonun bir önceki yıl yapılan ilk toplantısı, 11 Aralık’ta gerçekleşmişti ve asgari ücret 27 Aralık’ta açıklanmıştı.



Toplantıda Neler Konuşulacak?

Bugünkü toplantıda temel ekonomik verilerin masaya yatırılması bekleniyor. Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ekonomik veri ve raporlarını sunarak pazarlık çerçevesini belirleyecekler.

Masada dört işçi yer alırken; TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç işveren heyetinin başkanlığını yürütürken, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar işçi heyetinin başında bulunuyor. Ağar’ın ekibinde aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven yer alıyor.



Mevcut Asgarî Ücret Rakamları

Halihazırda brüt asgari ücret aylık olarak 20 bin 2 lira 50 kuruş ; kesintilerden sonra net olarak ise bu tutar 17 bin 2 lira 12 kuruşa düşüyor. İşverene toplam maliyeti ise çalıştırdığı her bir işçi için yaklaşık olarak 23 bin lira civarında.



Asgari ücrete yapılacak artışların etkisi sadece doğrudan bu ücreti alan çalışanları değil; aynı zamanda toplu sözleşmelere tabi olan pek çok sektörü de dolaylı olarak etkileyecektir.

Olası Zam Oranları

Çalışma yaşamındaki gelişmeler doğrultusunda bazı olası zam oranlarına göre hesaplanan rakamlar şu şekildedir:

Yüzde %20'lik Zam: Brüt asgarî ücret: 20 bin 402 lira

Yüzde %25'lik Zam: Brüt asgarî ücret: 21 bin 252 lira

Yüzde %30'luk Zam: Brüt asgarî ücret: 22 bin 102 lira

Yüzde %35'lik Zam: Brüt asgarî ücret: 22 bin 952 lira

Yüzde %40'lık Zam: Brüt asgarî ücret: 23 bin 802 lira

Alanya'nın yanı sıra tüm ülke genelinde gözler bu kritik görüşmelere çevrildi; sonuçların hem çalışanlar hem de aileleri açısından büyük önemi var.