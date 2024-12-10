ABD’nin Rusya’ya yönelik finansal yaptırımları, Türkiye’nin önemli turizm pazarlarından biri olan Rusya’dan gelecek turist akışını ciddi anlamda tehdit ediyor. Gazprombank ve UnionPay gibi ödeme sistemlerine uygulanan yaptırımlar, Rus turistlerin Türkiye’deki tatil harcamalarını zorlaştırıyor ve bu durum turizm sektöründe belirsizlik ve endişe yaratarak rezervasyonlarda önemli düşüşlere yol açıyor.



Rusya Tur Operatörleri Birliği, Rus turistlerin Türkiye’ye seyahat ederken yanlarında yeni tarz dolar veya başka bir para birimi taşımaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Bu durum, hem turistler hem de turizm işletmeleri için ciddi bir sorun haline geldi. Ayrıca, Türkiye’de yaşanan sahte dolar krizi, mevcut sıkıntıları daha da derinleştirdi.



Turizm sektörü temsilcileri, özellikle erken rezervasyonlarda önemli bir düşüş yaşandığını ve bu durumun ilerleyen aylarda endişe verici boyutlara ulaşabileceğini ifade ediyor. Rusya’dan gelecek turist sayısında yüzde 30-40 oranında bir düşüş öngörülüyor.

Rus turistlerin Türkiye’de ödeme yaparken karşılaşabilecekleri en büyük sorunlardan biri, ödeme sistemlerindeki kısıtlamalar. UnionPay gibi ödeme sistemlerinin çalışamaz hale gelmesi durumunda, Rus turistlerin nakit olarak ödeme yapmak zorunda kalması, hem turistler hem de işletmeler için büyük bir sorun teşkil ediyor.

Turizm sektörü temsilcileri, bu durumun Türkiye ekonomisine de olumsuz etkilerinin olabileceği konusunda uyarıyor. Rusya, Türkiye turizmi için kritik bir pazar konumunda ve bu pazarın daralması, birçok sektörü olumsuz şekilde etkileyebilir. Turizm işletmeleri, çözüm yolları aramakta ve bu belirsizliğe karşı hazırlık yapmak için çalışmalar yürütmektedir.