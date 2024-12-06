TÜVTÜRK, 2025 yılında araç muayenelerinde uygulanacak zamlı tarifeyi açıkladı. Yeni yılla beraber birçok hizmet kaleminde yaşanacak olan zamların öncüsü, vergi, harç ve ceza tutarlarını belirleyen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan verilere göre, 2024 yılı için YDO oranı %43,93 olarak belirlendi.

Açıklanan tarifeye göre, 2025 yılında araç muayene ücretleri şu şekilde olacak:

-Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri: 927,60 TL'den 1.335 TL'ye yükselecek.

-Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için muayene ücreti: 1.821,60 TL'den 2.621 TL'ye artış gösterecek.

-Otobüs, kamyon ve çekicilerin muayene ücreti: 2.462,40 TL'den 3.544 TL'ye çıkacak.



Aynı zamanda, 1 Ocak 2025 itibarıyla trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi diğer kalemlerin de bu oran doğrultusunda artacağı bildirilmiştir. Araç sahipleri, önümüzdeki yıl artacak olan maliyetler karşısında bütçelerini şimdiden gözden geçirmek durumunda kalacaklar.