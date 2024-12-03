Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini açıkladı ve sonuçlar piyasaları sarstı. Kasım ayında aylık enflasyon %2,24 artış göstererek, yıllık %47,09'a yükseldi. Bu çarpıcı artış, kiralara yapılacak zam oranının belirlenmesinde de etkili oldu ve TÜFE'nin 12 aylık ortalaması ile hesaplanan kira artış oranı, %60,45 olarak belirlendi.

Aralık ayında sözleşmesini yenileyecek kiracılar, bu oran üzerinden yeni kira bedellerini belirleyecek. Örneğin, mevcut 15.000 TL kira bedeli, 24.067 TL'ye; 20.000 TL kira bedeli ise 32.090 TL'ye yükselecek. Artışlar, kiracılar üzerinde büyük bir mali yük oluşturacak.

Kira artışlarının detayları ise şu şekilde:

15.000 TL kira: 24.067 TL’ye

20.000 TL kira: 32.090 TL’ye

25.000 TL kira: 40.112 TL’ye

30.000 TL kira: 48.135 TL’ye

35.000 TL kira: 56.157 TL’ye

40.000 TL kira: 64.180 TL’ye

Bu koşullar altında, kiracıların bütçelerini nasıl ayarlayacağı ve bu artışların konut piyasası üzerindeki etkileri merakla bekleniyor.