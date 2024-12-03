Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. 2024'ün sonbahar aylarında, aylık enflasyon %2,24 ile ekonomistlerin beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise %47,09’a yükseldi. Özellikle gıda fiyatlarının artışının, enflasyon üzerindeki etkisi dikkat çekiyor.

Bir önceki ayda enflasyon %48,58 iken, ekim ayında giyim ve gıda fiyatlarının etkisiyle bir miktar düşüş göstermişti. Merkez Bankası, öncü göstergelerde gıda fiyatlarının etkisinin devam edeceğini vurgularken, maliye politikalarının artan eşgüdümünün dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağını belirtti.

Kasım verileri, Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde zorluklarla karşılaştığını bir kez daha ortaya koydu. Ekonomik öngörüler, gıda fiyatlarının bireysel harcamalar üzerindeki etkisi ve piyasalardaki belirsizlikle ilgili endişeleri artırmaya devam ediyor.