Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yaptığı değişiklikle nakit alışverişlerdeki zorunlu ödeme limitini 30 bin TL'ye yükseltti. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile 7 bin TL üzerinde yapılacak mal veya hizmet alımlarında ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla gerçekleştirilme zorunluluğu, daha geniş bir ödeme aralığı sunuyor.

Yeni düzenlemede ayrıca, yabancılar ve Türkiye'de ikameti olmayan gerçek kişilerle yapılacak işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kuruluşlar üzerinden gerçekleştirilmesi gerekecek. Bununla birlikte, düzenlenecek faturalar üzerinde yabancıların pasaport numaralarının yazılması şartı devam ederken, pasaport suretinin faturaya eklenmesi zorunluluğu kaldırıldı.

Tebliğ ile tahsil edilen ödemelerin, tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlara yatırılması gerekliliği de artık istenmeyecek. Bu değişiklikler, işletmelerin finansal işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyacak.