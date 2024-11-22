Alanya'da ekmek fiyatlarının 12,5 TL'ye yükseltilmesi için yapılan zam talebi Antalya'dan gelecek onayı bekliyor. Fırıncılar, un ve yağ gibi temel hammaddelerin artan maliyetleri nedeniyle kar marjlarının hızla düştüğünü belirtiyor. Bu durum, özellikle sabit gelirli vatandaşların bütçesini ciddi şekilde etkiliyor. Ekmek fiyatlarına gelen zam, emekliler ve dar gelirli aileler için yaşam pahalılığını daha da artırıyor. Vatandaşlar, tasarruf amacıyla daha küçük boyutlarda ekmek almayı veya bayat ekmek tüketmeyi tercih etmeye başladı.

Kaynak: Haber Merkezi