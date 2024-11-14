Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Alanya'da inşaat ve emlak sektörünü krize sokan ikametgah yasasının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Mecliste gündem dışı söz alarak sektörde yaşanan krizle ilgili görüşlerini aktaran Kaya, Avrupa'dan gelerek yılın yarısını Alanya'da geçiren turistlerin, yaklaşık 2.4 milyar dolar değerinde döviz bıraktığını ancak mevcut yasanın bu potansiyeli tehdit ettiğini belirtti.

Kaya, ikametgah yasasının niteliğini yitirdiğini ifade ederek, bu düzenlemenin acilen iptal edilmesi gerektiğini savundu. Alanya esnafının sesini mecliste duyuran Kaya, ikamet yasasının revize edilmesi durumunda sektörün bir nebze olsun rahatlayacağını, aksi halde ikamet alma bedelinin 200 bin dolardan 100 bin dolara düşürülmesi gerektiğini ve başvuru sürecinin kolaylaştırılması gerektiğini kaydetti.

Kaya, "Alanya esnafının bu konudaki taleplerini dikkate almamız gerekiyor. Sektörün toparlanması için gerekli adımların atılması şart." diyerek, hükümete çağrıda bulundu. Alanya'nın ekonomik geleceği için atılacak her adımın büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaya, yerel esnafın desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.