Yangın, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi 1255 Sokak’taki bir apartmanın boşluk bölümündeki atık birikintilerinde çıktı. Üstü açık yerden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Atık maddelerden yükselen alevler kısa sürede üst taraftaki bir otelin bahçesindeki kamelyaya sıçradı. Otel çalışanları ellerine aldıkları yangın söndürme tüpü ve çeşme hortumuyla alevlere müdahale etti. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın, otele ve diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Otelin bahçesindeki kamelyanın büyük bölümü yangından zarar gördü.



Otel görevlisi Ayşe Atalay, “Otelin içindeydik. Patlama sesi geldi. Bir şeyler atıldı veya birinin düştüğünü zannettim. Dışarı çıktım alevler gelmiş. Bir şey yapamadık. Oradaki çöplerden rahatsızız, hep bir şeyler atılıyor. O kadar otelde can kaybı olabilirdi. Otelin kenarı da yandı. Biz de müdahale ettik” dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)