Edinilen bilgilere göre olay, merkez Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Mustafa Or Caddesi üzerinde akli dengesi bozuk kimliği belirsiz bir şahıs, cadde üzerinde seyir halinde bulunan otomobillerin önüne atlayarak üzerinden çıkarttığı elbise ile araçlara zarar vermeye çalışırken sürücülere de zor anlar yaşattı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, trafiği tehlikeye atan şahsı gözaltına aldı.

Kaynak: İHA