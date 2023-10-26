Olay, saat 14.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi Derya Caddesi üzerindeki, kentsel dönüşüme giren beş katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Bir süredir sokaklarda yaşayan 51 yaşındaki Mehmet Gözüaçık’ı harabe şeklindeki binanın giriş katında hareketsiz gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Gözüaçık’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri incelemenin ardından Gözüaçık’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın kaldığı yerin çöp ve atık maddelerle kaplı olduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)