Oba Mahallesi’nde bulunan bir sitenin genel kurulunda sitede asılan Türk Bayraklarına tepki gösteren Rus kadının görüntüleri, sosyal medyada infial yarattı. Bu görüntülerin ardından ise Savcılık harekete geçti. Soruşturma başlatıldı.

Neler Yaşanmıştı?

ALKÜ EAH’ta görev yapan site sakini, Türk bayrağını asmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade ederek “Ben bu güzel vatanının aşığı bir TÜRK vatandaşı olarak, Yüce Türk bayrağımızı asmaya, hele ki bu olaylardan sonra ölene kadar devam edeceğim. Bu vatanın bayrağı altında yaşayan herkes buna saygı duymak zorundadır” ifadeleriyle bulunduğu sitede yaşanan olayları eleştirdi.

KAYNAK: Alanya Postası