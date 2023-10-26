Yangın, Alanya’nın Hacımehmetli Mahallesi, Böcüler Sokak’ta çıktı. Mahalle sınırları içerisindeki çalılık alandan dumanların çıktığını görenler hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekibi ile Alanya Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazöz ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ederek söndürdüğü yangında 2,5 dönüm çalılık alan zarar gördü.



Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangına bölgede ateş yakan bir arazi sahibinin sebep olduğu, alevler büyüyünce kayıplara karıştığı iddia edildi.

KAYNAK: Gerçek Alanya