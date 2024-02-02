Cumhur İttifakı’nın Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)‘den Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Alanya’daki temaslarını sürdürüyor. Tütüncü Alanya’ya yaptığı bir dizi ziyaret kapsamında basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. Burada Alanya basınına kendini anlatan ve tanıtan Tütüncü, Antalya genelindeki öncelikli hedeflerini belirlediğini belirtti. Tütüncü, ulaşım ve altyapı sorunlarına kesin çözümler üreteceğini ve bu sayede turizmde sürdürülebilirliğini sağlayacağını dile getirdi.

Kahvaltıya, Cumhur İttifakı’nın MHP’den Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, AK Parti MKYK Üyesi Kuddusi Müftüoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Abdulhadi Yüksel ve Alanya’nın değerli basın üyeleri katıldı.