Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, 31 Mart yerel seçimleri için startı baba ocağı Kestel Mahallesi'nden verdi. Kestel Düğün Salonu'ndaki seçim startına Başkan Yücel'in yanı sıra Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, belediye meclis üyeleri, çok sayıda partili ile vatandaşlar katıldı. Salonun hıncahınç dolduğu organizasyon Başkan Yücel'in biyografisinin paylaşılması ile başladı. Ardından saygı ve İstiklal Marşı okundu.



“TEK İŞİMİZ MİLLETİMİZİN HİZMETKARI OLMAK”

Büyük bir coşkuyla alkış ve tezahüratlar eşliğinde kürsüye çıkan Başkan Yücel, salonu selamladı. “Bugün, doğup büyüdüğüm, baba ocağım, 10 yıl belediye başkanlığı yaptığım Kestel’den “Bismillah” diyerek yola çıkıyoruz” diyen Yücel, Alanya’ya, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı olmaktan onur ve gurur duyduğunu vurgulayan Yücel, “Dünya’nın ve ülkemizin gözbebeği, Osmanlı’nın liman şehri, Selçuklu’nun başkenti, Akdeniz’in incisi, Yörükler diyarı, turizmin dünyaya açılan penceresi, dünyanın en güzel, en mutlu, en güvenli şehri Alanya’da 20 yıldır Belediye Başkanlığı yapmanın şeref ve sorumluluğunu taşıyorum. İlk Belediye başkanı olduğumda 28 yaşında idim. Ömrümün yarısını bu şehre hizmete adamış bir kardeşiniz olarak gururla diyebilirim ki; bizim tek bir işimiz var: milletimizin hizmetkârı olmak. ”dedi.



“BİZ KOLTUK DEĞİL, HİZMERT SEVDALIYIZ”

Yücel, “Çok şükür ki, daha genciz, enerjimiz var, heyecanımız var, gücümüz var, kudretimiz var, tecrübemiz var, her şeyden önemlisi Alanya’ya sevdamız var, hizmet aşkımız var. Biz koltuk sevdalısı değil, memleket sevdalısıyız. Halkımızın sevgisi ve desteği bizi bugünlere taşıdı. Hamdolsun ki; biz bugünlere, başımız dik, alnımız ak, vicdanımız rahat olarak geldik. Bugünden sonra da büyüklerimin duası ve Alanya halkının teveccühleriyle mütevazılıktan, dürüstlükten, doğruluktan, şeffaflıktan ayrılmadan Alanya’ya hizmet etmeye devam edeceğim” diye konuştu.



HALK İYİ BİLİYOR: YAPARSA ADEM BAŞKAN YAPAR DİYOR

Cumhur ittifakı paydaşları, köylüsü, kentlisi, yerlisi, yabancı ise Alanya olarak omuz omuza verip tek yürek olduklarını ve Alanya’nın geleceğine yürüdüklerini belirten Yücel, kendisine iki dönemdir Alanya Belediye Başkanlığı’nı layık gören hemşerilerine layık olmak için gece gündüz durmadan çalıştıklarını vurguladı. Yücel, “Alanya’ya ve bölgemize hep birlikte çağ atlattık. Üretken Belediyecilik anlayışımızla tek tek sayamayacağım sayısız eser ve hizmet kazandırdık. Dünyanın turizmde marka şehri, bir tarım şehri, bir üniversite şehri, bir spor başkenti olan Alanyamızı Cumhuriyetimizin 100. yılına gururla taşıdık. Biz, aşkla çalıştık, yorulmadık. Bu kente ve bu kentin güzel insanlarına vefa borcumuz daha bitmedi. Alanya için daha ideallerimiz, hayallerimiz, çok büyük hedeflerimiz var. Alanya halkı artık biliyor; yaparsa Adem Başkan yapar diyor.” dedi.

ÜRETKEN VE GERÇEK BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI BİRLEŞTİRDİK

Belediyeciliğin vizyon, misyon, proje ve gönül işi olduğunu belirten Yücel, “Belediyecilik Adem Murat Yücel’in işidir, Bizim ekibimizin işidir. Partimizin Üretken Belediyecilik ve AK Parti’nin Gerçek Belediyecilik anlayışını birleştirip, ustalık dönemimizde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla Alanyamıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz.

Bugünden itibaren hep birlikte çalışacağız. Yarınların Alanya’sı için yaptıklarımızı, yapacaklarımızı, projelerimizi anlatacağız. Alanya’da hep birlikte, gece gündüz demeden sizlerle çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Vatandaşımızın hem gönlünü, hem hayır duasını, hem de desteğini alacağız.” şeklinde konuştu.



BİZ SEÇİMDE ORTAYA ÇIKANLARDAN OLMADIK

Yücel, şöyle devam etti: “Biz, seçim zamanında ortaya çıkanlardan, seçimden seçime vatandaşı hatırlayanlardan, seçim gelince vatandaşın kapısını çalanlardan olmadık, olmayacağız. Biz, dün birlikteydik, bugün de birlikteyiz, yarın da birlikte olacağız. İnşallah gayretimiz ve emeklerimiz 31 Mart’ta meyvesini verecek. 31 Martta Alanya, hep birlikte Cumhur İttifakı diyecek. Alanya, Adem Murat Yücel diyecek. Antalya Hakan Tütüncü diyecek. İnşallah tarihi bir farkla, şimdiye kadar görülmemiş rekor bir oyla seçimlerin galibi Antalya’da Hakan Tütüncü başkanım, Alanya’da biz olacağız. Sadece Kazanan Yücel, Kazanan Tütüncü olmayacak, kazanan Alanya olacak, kazanan Antalya olacak." şeklinde konuştu.



BÜYÜKŞEHİR’E BEŞ YIL KAYBETTİRDİLER

Hepimiz şahit olduk, Büyükşehir’e 5 yıl kaybettirdiler. Alanyamıza da hiç kimsenin 5 yıl kaybettirme lüksü yok. Millet İttifakı Belediyeciliğini Alanyamızda yaşayarak gördük. Turizm cenneti Alanyamızda arıtmaya yatırım yapmadılar, şehrimiz koktu, sularımız kesildi, çamur aktı, altyapıda yetersiz kaldılar, mahallelerimizde biz asfalt dökmek için günlerce aylarca büyükşehiri bekledik. Ulaşımda ise her gün problem yaşanıyor. Otobüsler yetersiz, vatandaşımız kötü muameleden şikayetçi. Belediyemize gelen sorunların büyük kısmı büyükşehirin alanına giren konularla ilgili. Bunlar, 5 yılda Alanya’da hiç temel atmadılar, hiç açılış yapmadılar. Bunların Alanya’da hiçbir hizmeti yok, sadece algı ve tabela belediyeciliği yaptılar." dedi.



TÜTÜNCÜ İLE ALTIN ÇAĞI YAŞAYACAK

Siyasetin çekirdeğinden yetişen, yıllarca belediye Başkanlığı yaptığı Kepez’i Kepez yapan, hizmetleriyle, eserleriyle Türkiye’de örnek bir belediyecilik sergileyen Hakan Tütüncü başkanım, tüm ustalığını Büyükşehirde göstererek Antalya’ya altın çağını yaşatacağına inancımız tamdır. Alanya’ya hasret kaldığımız büyükşehir hizmetlerini Hakan Tütüncü başkanım getirecek. Hakan Başkanıma en güçlü desteği Alanya’dan biz göndereceğiz. Herkesi kucaklayan anlayışımızla Biz Büyük Alanyayız.

Biz hazırız, kararlıyız. Ayırmadan, ayrışmadan Alanya için, memleketimiz için canla başla çalışacağız. 20 yıldır birlikte yürüdük. Bundan sonra da; birlikte çalışacağız, başaracağız, yöneteceğiz. İnşallah, 31 Mart akşamı zafer coşkumuzu paylaşmak için yeniden buluşacağız. Kendimi önce Allah’a sonra sizlere emanet ediyorum." diye konuştu.