Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, 31 Mart yerel seçimleri için startı baba ocağı Kestel Mahallesi'nden verdi. Kestel Düğün Salonu'ndaki seçim startına Başkan Yücel'in yanı sıra Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, belediye meclis üyeleri, çok sayıda partili ile vatandaşlar katıldı. Salonun hıncahınç dolduğu organizasyon Başkan Yücel'in biyografisinin paylaşılması ile başladı. Ardından saygı ve İstiklal Marşı okundu. Organizasyonda önce konuşan MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, "Bugün Başkan Yücel'in doğup büyüdüğü Kestel'deyiz. Başkan Yücel bugün Kestel'den seçim startını verdi. Ayrıca 3 dönem Kepez'de belediye başkanlığı yapan, hizmeti halka götüren Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü'ye çıkmış olduğu yolda başarılar dilerim. Bugün itibariyle 60 günlük süreci değerlendireceğiz. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. 19 ilçe ve büyükşehiri taçlandıracağız. Birlikte başaracağız" dedi.

TAVLI: "Çok Çalışacağız"

Seçim startında MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül'ün ardından konuşan AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, "Bizler halkın desteği ve güveni ile yola çıktık. Bugüne kadar birçok başarılı işlere imza attık ama yapacak çok iş var. Alanya, CHP yönetimindeki, Muhittin Böcek yönetimindeki büyükşehirden yeterince hizmet alamadı. 370 bin vatandaşa burada üvey evlat görmüş ve görmeye devam ediyor. Başkan Yücel'in yaptığı hizmetin onda birini burada büyükşehir yapamadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Hakan Tütüncü ye Alanya Belediye Başkanlığını Başkan Yücel'e kazandırmak için AK Parti'nin tüm kademeleri ile çok çalışacağız" dedi.

TEMEL: "Alanya Adem Murat Yücel ile Antalya Hakan Tütüncü İle Bizim"

MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel, "Cumhur İttifakı kumpas ve saldırılar, yakın coğrafyada devam eden savaşların yarattığı kaosa rağmen varlığını devam ettiriyor. Cumhur İttifakı önümüzdeki seçimlerden de yüz akıyla çıkacağını ortaya koydu. Türkiye büyük bir dönüşüm yaşadı. Önümüzdeki yerel seçimlerde de Alanya'nın ve Antalya'nın demokrasi zaferine Cumhur İttifakı ile imza atacağına şüphemiz yok. Seçim süreci başladı. Birlik, beraberlik ruhu sahaya yansıtılacak. Cumhur bizim. Alanya Adem Murat Yücel ile Antalya Hakan Tütüncü ile bizim. Türkiye hepimizin" dedi.

ÇETİN: "Adem Başkana Başarılar Diliyorum"

AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ise, "Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e çıkmış olduğu yolda başarılar diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Hakan Tütüncü'nün 15 yıldır Kepez'de yaptığı hizmeti bütün ilçelere götüreceğine inanıyorum. Allah'ın izniyle Antalya'da tarih yazacağız. 31 Mart akşamını iple çekiyoruz. 19 ilçede şehrin anahtarlarını liderlerimize teslim edeceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

TÜTÜNCÜ: "31 Mart'ta Kazanan Adem Murat Yücel, Kazanan Antalya'nın Bütün İlçeleri Olsun"

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, "Bugün Cumhur İttifakı'nın örnek ruhuyla merkezine Alanya, Antalya ve insan sevgisini alan bir akşamı yaşıyoruz. Bu aydınlık yarınların, 31. Mart zaferinin, bu hizmetin ustalarına, Alanya'da örnek belediyeciliği ortaya koyan Başkan Yücel'in memleketimiz sevdasına kıymet verilen örnek bir gece. Başkan Yücel yeniden Alanya için kutlu bir yolculuğa çıkyor. Onun heyecanını bugün birlikte paylaşıyoruz. O heyecanı hep birlikte Cumhur İttifakı ile zirveye taşıyacağımıza söz veriyorz. İnşallah 31 Mart Alanya ve Antalya Büyükşehir Belediyesi için şiir gibi bir neticeyle sonuçlanan yeni bir kapının açıldığı dönem olacak. Yeni dönemde büyükşehirin tüm imkanları ile Alanya'nın yanında olduğu yeni bir dönemin adı olacak. Büyükşehir Alanya'nın ulaşım, altyapı, kanalizasyon sorunlarında Alanya'nın, belediyesinin gücüne güç katacak. Sosyal, üst yapı projelerinde Alanya belediyesinin yanında, Başkan Yücel'in yanı başında olacak. Çünkü bizim sevdamız var. O da insanımıza hizmet etmek. İnsanımızın yaşadığı şehrin mutluluk, sevinç, heyecan muhabbet üreten şehirler olması ve her birinin bir marka olması. 31 Mart'ta kazanan Adem Murat Yücel, kazanan Antalya'nın bütün ilçeleri olsun" dedi.