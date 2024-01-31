Cumhur İttifakı, yerel seçim startını yarın Kestel’den verecek. Cumhur İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yarın saat 19.00’da Kestel Düğün Salonu’nda Kestelliler ile buluşacak.

Yücel Ve Tavlı’dan Davet Var

Cumhur İttifakı’nın Alanya Adayı Adem Murat Yücel, yayımladığı davet mesajında şu ifadelere yer verdi:

‘’Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı olarak Alanya'mız için yine canla, başla çalışacağımız yeni bir dönem için ilk adımı baba ocağım Kestel Mahallemizde atıyoruz.

1 Şubat Perşembe akşamı saat 19.00'da Kestel Düğün Salonu'nda gerçekleştireceğimiz buluşmaya bütün Alanya halkını davet ediyorum.

Hazırız, Kararlıyız. Canla Başla Çalışacağız…’’

AK Parti İl Başkanı Ali Çetin’in de katılacağı toplantıya tüm vatandaşları davet eden İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, “31 Mart, eser ve hizmet belediyeciliğinin yükselişinin sembolü olacaktır. Antalya ve Alanya, Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği’nin öncülüğünü yapacak” dedi.