Yedigunhaber.com, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geniş kitlelerin katılacağı bir anket çalışması başlattı. Alanya'daki, seçim yarışında en çok oyu kim alarak seçimi kazanacak. Yedigunhaber.com olarak seçimin nabzını hem sitemizde hemde sokakta tutmaya devam edeceğiz. O halde bizde sizlere soruyoruz. Alanya Belediye Başkanlığı İçin Sizin Adayınız Kim?



ANKETE KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ...