Gelecek Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Emekli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ve Gelecek Partisi Alanya İlçe Başkanı Yıldız Serdaroğlu ile birlikte dernek ziyaretleri kapsamında Alanya’da kurulduğu günden itibaren yaptığı desteklerle ve etkinliklerle adını çokça duyuran Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği’ni (ALYİD) ziyaret etti. Ziyarette Alanya’daki iş dünyası hakkında sohbetler edildi.

ALYİD Başkanı Avni Erdoğan, nazik ziyaretinden dolayı Mevlüt Demir ve ekibine teşekkür etti. Başkan Erdoğan ziyaret ile ilgili şu ifadeleri kullandı: