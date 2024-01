Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik'in ilçe halkı ile buluşması için tanıtım toplantısı düzenlendi. Alanya Kültür Merkezi'ndeki (AKM) toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, CHP Alanya İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile partililer katıldı. CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, CHP Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar, Cavit Arı, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mesajı ile Osman Özçelik'in biyografisi paylaşıldı.

Ardından katılımcılara hitap eden Osman Özçelik, "Ben Alanya'da doğdum. Kazandığım her lokmayı paylaştım. Paylaştıkça büyüdüm. Bugün huzurunuzda olma sebebim Alanya'ya olan sevdam. Size hizmet etmek, bu şehri hak ettiği noktaya taşımak. Benim için CHP'den Alanya Belediye Başkan Adayı olmak çok büyük bir gurur. Amacım akıl, bilim teknoloji ışığında çağdaş modern sosyal belediyecilik ile tanıştırmak. Ben yaptım oldu dönemi bitecek. Şeffaf belediyecilik anlayışı ben ve arkadaşlarım ile belediyeye gelecek. Gücünü koltuktan alan değil, halktan alacak belediyecilik anlayışı gelecek.Yegane güç halk. Alanya'da değişim isteyen her kesimden halk ile bugün ilk adımımızı atıyoruz. Alanya 370 bin nüfusa sahip. Alanya 180 bin nüfusu bulan konaklama kapasitesi ile 5 milyon turisti ağırlayan sıradan bir belediye olarak zayıf kalıyor. Bu yüzden büyükşehir ile yarışan yönetime ihtiyaç var. Alanya kontrolsüz şekilde büyüyor. Altyapımız olduğu yerde satıyor. Tarım ve turizm genel gidişata bırakılmış. Yaşlılar ve engelliler ve sosyal yaşam katılacak şekilde yeterli değil. Kültürel kimliğimiz kaybolmaya yüz tutmuş. Şehrimiz genel anlamda estetikten yoksun. Alanya'nın sağlıksız büyümesinin en büyük nedeni yanlış yönetim politikası. Tüm bunların üstesinden gelmek ve yaşanır kılmak için kararlıyım. Ortak akla ulaşmak için sizlerin görüşleri bizim için çok önemli. Çözüm için Uğrak'tan Okucalar'dan Alanya'yı bütüncül bir şekilde ele alarak kapsamlı bir planı hayata geçireceğiz. Bu zamanın 1 dakikasını boşa harcamayacağız. Halkımız yaşam standardını yükselterek kent kimliğini yeniden dirilişine şahit olacağız. Dürüst, adil ve şeffaf olacağız. Kişiye özel hiçbir uygulamanın içinde olmayacağız. Her 1 kuruşun hesabını size vereceğiz. Kamusal değerlere sahip çıkıp koruyacağız. Alanya ile ilgili herkesin fikrini alacağız. Tüm bu çalışmaların sonucunda Alanya'da büyük bir atılım gerçekleştireceğiz. Çağdaş bir şehir inşa edeceğiz. Şehre sahip çıkmanın vakti geldi. Başlıyoruz, başaracağız" dedi.