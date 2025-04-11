Alanya Belediye Meclisi'nin Nisan ayı toplantısı, beklenmedik bir tartışmaya sahne oldu. CHP'li bir meclis üyesinin, belediye başkanının hemen yanında, divan kürsüsünde tespih çekerek sergilediği tavır, AK Parti'nin sert tepkisini çekti. AK Parti Alanya Yerel Yönetimler Başkanı Baran Demiral, yaptığı basın açıklamasıyla olayı "yakışıksız bir görüntü" olarak nitelendirdi.

Demiral, "Milletin Meclisinde Saygı ve Sorumluluk Esastır" başlığıyla yayınladığı açıklamada, meclis salonlarının kişisel gösterilerin sahnesi olmadığını, sorumluluk, saygı ve çözümle hareket edilmesi gereken alanlar olduğunu vurguladı. "Burası milletin kürsüsüdür. Şov yeri değil, temsil yeridir" diyen Demiral, gençlerin siyasete katılımını desteklediklerini ancak bu katılımın temsil edilen makamın bilinciyle, toplumsal değerlere saygılı bir duruşla gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

Demiral, CHP'li üyenin sergilediği tavrın sadece Alanya Belediye Başkanı ve meclis üyelerine değil, tüm vatandaşlara yapılmış bir saygısızlık olduğunu ifade etti. Bu tür olayların tekrarlanmaması temennisinde bulunan Demiral, takdiri Alanya halkına bıraktıklarını söyledi.