Alanya girişinde bulunan ve Türk milletinin bağımsızlık sembollerinden biri olarak kabul edilen Bayrak Tutan Bozkurt Heykeli, geçtiğimiz yıl CHP’li Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in kararıyla kaldırılmıştı. Bu karar, bölgedeki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve halk arasında büyük bir tepkiyle karşılanmış, protesto yürüyüşleri düzenlenmişti. Gençler, kendi imkanlarıyla bölgeye yeni bir Bozkurt heykeli dikerken, halkın iradesini yok sayan CHP’li belediyeye karşı duruş sergilenmişti.



MHP Alanya İlçe Teşkilatı, yaklaşık 5 ay önce yeni bir Bozkurt Heykeli siparişi vermişti. Bugün, sabırsızlıkla beklenen yeni heykel, mini bir törenle Alanya’ya getirildi ve yerine dikildi. MHP ve Ülkü Ocakları’ndan oluşan bir ekip, kaldırılan heykelin yerine daha büyük ve görkemli bir Bozkurt Heykeli yerleştirerek, CHP'li Başkan Özçelik ve ekibine sert bir mesaj gönderdi.

MHP Alanya İlçe Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, Alanya'nın millî değerlerden asla vazgeçmeyeceği vurgulandı. Daha önce MHP’li Belediye Başkanı Âdem Murat Yücel döneminde yerleştirilen Bozkurt Heykeli’nin kaldırılması, Türk milliyetçiliğine yönelik bir saldırı olarak nitelendirilmişti. Özçelik'in heykeli kaldırmasının ardında yatan niyetlerin kamuoyunda tartışılmaya devam edeceği belirtildi.



Bu olayla birlikte Alanya'nın milli irade ve değerlerine olan bağlılığının bir kez daha gösterildiği ifade edildi. MHP yöneticileri, halkın bu sembollere sahip çıkmak için her zaman bir arada olacağını vurguladı.