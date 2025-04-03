AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin boykot çağrılarını sert bir dille eleştirdi. Tavlı, 2 Nisan 2025 tarihinde yaptığı kamuoyu açıklamasında, İmamoğlu'nun usulsüz diploması, CHP delegelerini satın aldığı iddiası ve yolsuzluk soruşturmasıyla milyarlarca liralık vurgunun ortaya çıkmasının, ülkeyi yönetmeye aday CHP'nin kendi koltuk kavgasının partiyi ne hale getirdiğini gözler önüne serdiğini belirtti.

Başkan Tavlı, yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘’ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz diplomasının iptali, CHP delegelerini satın aldığı iddiası ve yolsuzluk soruşturmasıyla milyarlarca liralık vurgunun ortaya çıkmasının ardından tutuklanması, ülkeyi yönetmeye aday CHP’nin kendi koltuk kavgasının partiyi ne hale getirdiği gerçeğini gözler önüne sermiştir. Meydana çıkan foyalarını saklamak içine halkı, yerli ve milli malları ve esnafı boykot etmeye çağırmaları ve bu çağrıya destek vermeyenleri linç etmeleri, yıllardır değişmeyen zihniyetlerini ortaya koymuştur.

Boykot Halkın Bir Diğer Yarısına Karşı Silah Olarak Kullanılamaz!

Boykot anayasal bir haktır. Ancak bu hakkın faşist bir anlayışla çarpıtılması, toplumun yarısının ötekileştirilmesi ve sadece kendinden olmadığı için yerli ve milli markaları cadı avına çıkarak halkı kışkırtmak asla kabul edilemez.

Bu tutum, tüketimi durdurarak Türkiye ekonomisine zarar vermeyi amaçlamakta, küresel sermayeye alan açmaktadır. Demokrasiye ve vatanseverliğe yakışmayan bu anlayış, halkı birbirine düşürmeyi hedefleyen tehlikeli bir siyasettir.

Oda Başkanlarının Görevi Esnafın ve Üreticinin Hakkını Savunmaktır!

Görevi meslek ahlakını, disiplini ve dayanışmayı korumak; ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesini sağlamak olan oda başkanlarının akıl tutulması yaşayan muhalefetin çağrılarına karşı sessiz kalması kabul edilemez. Esnaflarımız, bu ülkenin bel kemiğidir. Üreten, istihdam sağlayan, ekonomiyi ayakta tutan esnafın hakkını savunmak, temsilcilerinin en büyük sorumluluğudur. Yerli ve milli değerlere sahip çıkmak, sadece belli zamanlarda hatırlanacak bir konu değildir; bu, ülkemizin geleceği için vazgeçilmez bir duruştur.

AK Parti olarak, oda başkanlarını temsil ettikleri esnaf, üretici ve çiftçilere karşı sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki onlara verilen görev, koltuklarını korumak değil, esnafın ve üreticinin hakkını savunmaktır! ’’