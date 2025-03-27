Özgür Özel liderliğindeki CHP Parti Meclisi, 6 Nisan tarihinde Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak olağanüstü kurultay kararını onayladı. Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı, parti üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, protestoların sürdüğü Saraçhane’de yaptığı konuşmada, partilerini zor durumda bırakmaya çalışan kayyum atama girişimlerine karşı hızlı bir şekilde olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu. Özel, bu kararın tüzüğün 48. maddesi gereğince alındığını vurguladı ve Türkiye’ye güçlü bir mesaj verdiklerini ifade etti.