AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Ekrem İmamoğlu'nun adli soruşturmalarda ciddi suçlarla ilişkilendirilmesinin, cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylık açıklaması ile örtüşmesinin manidar olduğunu dile getirdi. İmamoğlu'nun bu açıklamasının, yürütülen soruşturmalara dair kamuoyunun dikkatini başka yöne çekme amacı taşıdığını öne sürdü.



Başkan Tavlı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

‘’İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021 ve 2024 yıllarında başlatılan ve kapsamı her geçen gün genişleyen adli soruşturma sürecinde Rüşvet, İrtikap ,Nitelikle Dolandırıcılık, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme, İhaleye Fesat Karıştırma ve PKK/KCK Terör Örgütüne Yardım gibi çok ciddi başlıklar yer almaktadır. Soruşturma kapsamında toplanan ciddi deliller ve tanık beyanları'nın, Ekrem İmamoğlu ve ismi geçen şahısların “kent uzlaşısı” adı altında terörle iltisaklı yapılarla iş birliği yaptığı, belediyelerin kaynaklarının belli odaklara aktarıldığı ve milletin ödediği vergilerin kimlere, nasıl peşkeş çekildiği açıkça görülmektedir.

Öte yandan, cumhurbaşkanlığı seçimlerine üç yıl varken ve İstanbul’da kayda değer bir icraatı bile olmayan, bir belediye başkanının görevini bırakıp kendini aday ilan etmesi, süren soruşturmaların önünü kesmeye yönelik bir hamledir. Cumhurbaşkanı adayıymış gibi “millet iradesine darbe” söylemleriyle algı yaratması, halkı yanıltmaya yönelik sinsi bir oyundan öteye geçmemektedir.

Bunun yanı sıra, ana muhalefet partisi yöneticilerinin sahte diploma ve hakkında ciddi yolsuzluk soruşturması olan bir “halk adamını” partisinden ihraç etmesi gerekirken, bu ülkenin gençlerini ve hakkıyla eğitim alan öğrencilerini sokaklara çağırması, tam anlamıyla ana muhalefet partisine yakışmayacak bir sorumsuzluk ve hadsizliktir.

AK Parti olarak, CHP yöneticilerine hiç kimsenin devletten büyük olmadığını hatırlatmak isteriz. Vatandaşlarımızı, Türkiye’nin huzuru için metanetli olmaya, yargı sürecine güvenmeye ve işlerini büyük bir titizlikle gerçekleştiren savcılarımıza destek vermeye davet ediyoruz.’’