İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. İmamoğlu, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi ağır suçlamalarla karşı karşıya.

Ayrıca, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla ayrı bir soruşturma yürütülüyordu. Ancak, İmamoğlu bu suçlamadan serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen İmamoğlu'nun nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik, İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına karar verdi.