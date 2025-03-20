AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin ilk yorum geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında yaptığı açıklamada "Dosya hakkında bilgimiz yok, siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemek" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Siyasetçilerin yapması gereken yargı süreçlerini izlemek. Hiçbirimizin yargı süreciyle ilgili olarak herhangi bir değerlendirme yapmasının meşruiyeti olmaz. Fakat Sayın Özgür Özel, bunun Cumhurbaşkanımız ve partimiz tarafından CHP'ye dönük bir darbe girişimi olduğunu söylüyor. Siyasetin durması gereken yer neresidir. Muhalefet hangi ilkeler temelinde muhalefetini şekillendirir. Bununla ilgili CHP'nin bir öğrenme kabiliyeti olmadığı görülmüştür. CHP açısından bakıldığında bizim adımız, demokrasiyle yan yana yazılır, darbenin ise zıddına yazılır. Türk siyasi hayatına özel bir arama motoru yapılmış olsaydı, darbe ve darbecilik yazıldığında hemen karşısında CHP diye bir sonuç verirdi.

"ÖZEL BİZİ SİYASETİ HUKUK YÖNÜYLE DİZAYN ETMEKLE İTHAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadelesi, CHP'nin engellemelerine ve vesayet girişimlerine rağmen gerçekleşmiş ve demokratik sonuçlar doğurmuştur. Sayın Özgür Özel'in 15 Temmuz ile bu yargısal süreci eş görmesi siyasi bilgisizliktir. Milletimiz bu şekilde kendisini devletin sahibi zanneden, devleti ve millet iradesini kendisinin mülkü zanneden bu siyasi organizasyona bütün seçimlerde, demokratik yarışlarda haddini bildirmiştir. 15 Temmuz terörist darbe girişimleriyle yargısal süreçleri eş tutmak, siyasi laubalilikle ilgili siyasi tarihimize geçmiştir. Sayın Özgür Özel bizi, siyaseti hukuk yönüyle dizayn etmekle itham ediyor. Biz siyasetin nerede durması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Biz meydanlarda milletimizle buluşurken CHP'nin yapmaya çalıştığı bir takım karanlık koridorlarda millet iradesini sakatlamaya dönük bir takım komitacılık faaliyetlerinin içinde bulunmak olmuştur.

"BİZ SİYASİ HARİTAMIZI AÇIK YOLLARLA ÇİZMİŞ BİR PARTİYİZ"

Sayın Özgür Özel'in bu iddiaları karşısında kendisi CHP'nin demokratik bir şekilde ortaya çıkmış iradeler karşısında komitacılık yapmadığı herhangi bir dönem hiçbir şekilde gösteremez. Biz sizin gibi siyaseti illegal yollarla dizayn etmekle değil, açık yollarla siyasi haritamızı çizmiş bir partiyiz. Cumhurbaşkanımıza söylediğiniz sözler alnınıza yazılmış bir utanç olacaktır. Cumhurbaşkanımızın her türlü siyasi suikastı göze alarak demokratikleşme süreci yürüttüğü biliyoruz.

"GENEL SEÇİMLE İLGİLİ KARAR ALMIŞ ZANNEDİYOR"

CHP'de ister helalleşme denilsin, ister normalleşme denilsin, mutfakta hep aynı zihniyet var. Sadece tabela değişiyor. Yassıada zihniyeti aynen duruyor. Sayın Özgür Özel bize saldıracağına, bu iddialarla ilgili ne düşündüğünü söyleyecek. Sayın Özel, ben bu iddiaların doğru olmadığını düşünüyorum diyebiliyor mu? İddialar ispatlanırsa genel başkanlıktan istifa edebilirim diyor mu? Sayın Özgür Özel, CHP'nin iç süreçlerini ülkenin süreçleriyle karıştırıyor. Türkiye'nin resmi seçim sandığı sanıyor. Genel seçimle ilgili karar almış zannediyor."