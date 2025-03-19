Bu sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik terör, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Gözaltı kararı verilenler arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan’ın da bulunduğu toplam 105 kişi yer alıyor.



Başsavcılık, sanıkların PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek, suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararının ardından Ekrem İmamoğlu ve diğer isimlerin ikametlerinde arama faaliyetleri gerçekleştirdi. İmamoğlu, evinde yapılan aramanın ardından polis eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Başsavcılık, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanındaki isimlerle birlikte bir 'çıkar amaçlı suç örgütü' kurduğunu ve kendisinin bu örgütün lideri olduğunu iddia etti. Olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, soruşturmanın seyri merakla takip ediliyor.