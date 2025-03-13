Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş, beraberindeki yönetim kurulu başkan yardımcılarıyla birlikte Antalya'nın çeşitli ilçelerine gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde MHP Alanya İlçe Teşkilatını ziyaret etti.



Ziyarette, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, yönetim kurulu üyeleri, başkan yardımcıları, MHP 23. dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve önceki dönem Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya İl Başkanı Güneş ve beraberindeki heyeti misafir ederek teşkilat çalışmaları ve güncel konular hakkında istişarelerde bulundu.



Ziyaretin devamında, heyet Alanya Ülkü Ocakları’na geçerek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Burada, Ülkü Ocakları’nın faaliyetleri ve gençliğin bilinçlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.



Başkan Güneş, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, "Misafirperverliği için Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçmiş dönem milletvekilimiz ve MYK Üyemiz Hüseyin Yıldız'a, Alanya İlçe Başkanımız Mustafa Sünbül'e, geçmiş dönem Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'e, ilçe yönetim kurulu üyelerimize ve belediye meclis üyelerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Bu ziyaret, MHP’nin yerel teşkilatlarla olan bağlarını güçlendirme ve güncel meseleler üzerine fikir alışverişinde bulunma amacını taşıyor.