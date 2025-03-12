Ziyarette, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, AK Parti Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Eyüp Cenap Kadıoğlu ve AK Parti Alanya İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile Alanyaspor Yönetim Kurulu Üyeleri yer aldı.

Ziyaret sırasında kısa bir konuşma yapan Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Bugün çok kıymetli Menderes Türel başkanımızı ağırlıyoruz. Geçmiş dönem büyükşehir belediye başkanlığımızı yapan Menderes Türel başkanımız, çok kıymetli il ve ilçe başkanlarımız ve yönetim kurullarıyla birlikte ziyaretimize geldi. Kendisini AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu’na seçildiği için tebrik ediyoruz. Hem Alanya’mıza, hem de Alanyaspor’umuza başkanlığı döneminde çok büyük destekleri ve hizmetleri oldu. Bugün de ziyaretleriyle bizleri onurlandırdı.” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel ise açıklamasında, Ramazan Ayı iftar programı vesilesiyle Alanya’ya geldiklerini söyledi. Bu program kapsamında ilk olarak Corendon Alanyaspor’u ziyaret ettiklerini belirten Türel, “Aslında bugün buruk bir sevinçle buradayız. Değerli başkanımız ve değerli yönetim kurulu üyelerini görmek büyük bir mutluluk ama dünkü galibiyetle bu mümkün olsaydı çok daha iyi olacaktı. Dün oynanan oyun Alanyaspor açısından fevkalade umut verici. Alanyaspor zaten Antalya’mızı, Antalyaspor ile birlikte başarıyla temsil eden iki güzide kulübümüzden bir tanesi. Dolayısıyla hem Alanyaspor’un hem de Antalyaspor’un fanatik taraftarı olarak hemen hemen bütün maçları tribünde olmasa da televizyon başında büyük bir heyecan içerisinde izliyorum. Geçmişte Alanyaspor’a yapmış olduğumuz desteklerin bugün hala izlerinin gözüküyor olması bizlere büyük mutluluk veriyor. Alanyaspor ve Antalyaspor dostluğunun bu süreçte daha da pekişmesi önceliklerimiz arasında yer almalı. Her iki kulübün taraftarlarına bu vesileyle bu kardeşliği daha da güçlü kılacak yaklaşımları göstermelerini beklediğimi ifade ediyorum. Zaten yönetimsel anlamla her zaman iyi diyaloglar içerisinde bulunduk.” dedi.



‘’ Bizden sonra bir çivi bile çakılmamış olması bizleri fevkalade üzüyor ’’

Alanyaspor’un inşaatı tamamlanmayan yeni sosyal tesisleri konusuna da değinen Türel, “En büyük yaramız, en büyük derdimiz maalesef bizim dönemimizde başlayan Alanyaspor Tesisleri projesine bir çive bile çakılmamış olması. Avrupa’nın en güzide tesislerinden birisi olacaktı. Bizden sonra bir çivi bile çakılmamış olması bizleri fevkalade üzüyor. Göreve devam edebilme şansımız olsaydı bugün bu tesislerde değil, çok daha Avrupai, Alanyaspor’a yakışan ve çok daha modern tesislerde Alanyaspor’umuzu ziyaret etmiş olacaktık. 2021-2022 senesi gibi bu tesisleri bitirmeyi planlamıştık. Kısmet olmadı. Bugüne kadar gecikmiş olması, yapamayanlar ve yaptıramayanlar için de umarım bir ders olur. Zararın neresinden dönülürse kardır. Umarız bir an önce Alanyaspor tesislerinin yapımı konusunda Büyükşehir Belediyesi gerekli adımları atar. Spor siyaset üstüdür. Sportif konulara siyasi yaklaşmak, hiçbir siyasetçiye yakışmaz. Önemli olan bu tesislerin tamamlanmasıdır. Yapanları ve devam ettirenleri de avuçlarım patlayıncaya kadar tebrik ederim. Bizim için önce Alanyaspor gelir.” diye konuştu.

Alanyaspor’a bundan sonraki maçlarında başarılar dileyen Türel konuşmasını şöyle tamamladı: “Başarılı süreç Hasan başkanla 14 senedir devam ediyor. Hasan Çavuşoğlu başkanımız göreve geldiğinden itibaren çok büyük katkılar sağladı. Biz kendisine ve yönetimine ne kadar teşekkür etsek azdır. Takımı alt liglerden alıp, Süper Lig’in en başarılı takımları arasına sokması Hasan Çavuşoğlu başkanımızın ve yönetiminin büyük emekleri karşısında olmuştur. Kendilerini tebrik ediyorum. Alanyaspor taraftarlarına sevgilerimi gönderiyorum. Alanyaspor’umuzun başarılarıyla önümüzdeki süreçte beraber olabilmenin heyecanını bütün Alanyaspor camiasıyla paylaşıyor, hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum.”