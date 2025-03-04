Anahtar Parti, Alanya’da teşkilatlanma sürecini başarıyla tamamlayarak 1. Olağan Kongresi'ni 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirdi. Kongrede, Abdullah Akkuş, üyelerin oylarıyla seçilmiş ilçe başkanı olarak göreve başladı. Akkuş ve yönetim kurulu üyeleri, Alanya İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatalarını alarak resmi olarak görevlerine başladı.

Kongre sonrası bir basın açıklaması yapan Alanya İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, göreve başlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “17 Ocak 2025 tarihinde Anahtar Parti Alanya kurucu ilçe başkanı olarak atandım. Bugün, 23 Şubat’da partimizin 1. Olağan Kongresi’ni yaparak resmen göreve başlamış bulunuyoruz. Bu kutsal görevde tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma üstün başarılar diliyorum. Aziz milletimize ve Alanyamıza hayırlı ve uğurlu olsun inşallah” dedi.

Mazbata töreninin ardından Abdullah Akkuş ve yönetim kurulu üyeleri, parti binasında bir araya gelerek yeni dönemde gerçekleştirecekleri çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Akkuş, Alanya’da güçlü bir teşkilat yapısı oluşturarak kentin sorunlarına çözümler üreteceklerini vurguladı.

Anahtar Parti, Alanya’daki teşkilatlanma sürecinin tamamlanmasının ardından, önümüzdeki günlerde yerel halkla bir araya gelerek projelerini paylaşmayı planlıyor. Alanya halkının ihtiyaçlarına duyarlı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Akkuş, partinin hedeflerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

Alanyalı Genç Avukat İlçe Yönetiminde



Anahtar Parti’nin Alanya İlçe Başkanlığı’nda yeni yönetim belli oldu. Yönetim listesinde, Alanya’nın genç ve başarılı avukatlarından Faruk Uslu’nun da yer alması dikkat çekti. Uslu’nun hukuk alanındaki deneyimi ve toplumsal konulara duyarlılığı, partinin Alanya’da daha etkin olmasına katkı sağlayacak. Yeni yönetimin, yerel halkın ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirmesi bekleniyor. Alanya’da siyasi arenada gençlerin daha fazla söz sahibi olacağına dair umutları artıran bu gelişme, partinin gelecekteki çalışmaları açısından da önem taşıyor.





