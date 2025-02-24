Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), 8. Olağan Büyük Kongresi’ni bugün Ankara Spor Salonu'nda başlattı. Kongre süreci, 12 Ekim’de ilçe kongreleriyle başlamış, 30 Kasım’da il kongreleri düzenlenmişti. 7 Şubat'ta İstanbul’da yapılan il kongresiyle birlikte 81 ildeki kongre süreci tamamlandı.
Bu kongre, parti içerisinde 'değişim' beklentileriyle yapılmakta. Yönetim kadrolarında bazı değişikliklerin olacağı tahmin ediliyor. Yeni Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) listesi de dikkat çekti. Antalya'dan, eski Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel ve Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Serap Yazıcı Özbudun, MKYK listesinde yer aldı.
Futbolcu Mesut Özil AK Parti MKYK Üyesi Olarak Listeye Girdi
Almanya doğumlu ünlü futbolcu Mesut Özil, 23 Şubat 2025 tarihinde AK Parti tarafından duyurulan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde yer aldı. Daha önce Almanya, İngiltere ve İspanya gibi ülkelerde önemli kulüplerde futbol oynamış olan Özil, dünya futbolunun tanınmış isimleri arasında yer alıyor. Özil'in siyasete adım atması, futbol dünyasının ötesinde bir etki yaratabilecek mi? Genç nesil için bir rol model olabileceği düşünülüyor. Özil'in AK Parti içindeki rolü ve katkıları merakla bekleniyor.
AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'ndaki (MKYK) isimler şu şekilde:
1. Abdulkadir Develi
2. Abdurrahman Akyüz
3. Ahmet Baha Öğütken
4. Ahmet Bal Kıymaz
5. Ahmet Büyükgümüş
6. Ahmet Mücahit Arınç
7. Ali İhsan Yavuz
8. Ayşe Keşir
9. Aziz Babuşçu
10. Belgin Uygur
11. Cengiz Tokmak
12. Bilgin Törekoğlu
13. Cihad Terzioğlu
14. Çiğdem Karaaslan
15. Derya Ayaydın
16. Dursun Ataş
17. Efkan Ala
18. Erkan Kandehir
19. Eyüp Kadri İnan
20. Fahrettin Yahşi
21. Fatih Sadullah Selman
22. Fatih Şahin
23. Fatma Betül Sayan Kaya
24. Fadime Zehra Şener
25. Gökhan Diktaş
26. Halit Yerebakan
27. Hamza Dağ
28. Hasan Basri Yalçın
29. Hayati Yazıcı
30. Haydar Ali Yıldız
31. Hilal Kalyoncu Koç
32. Hilmi Türkme
33. Hülya Terzioğlu
34. Hüseyin Yayman
35. İdris Nebi Hatipoğlu
36. İsmet Gergerli
37. Kürşad Zorlu
38. Mahir Ünal
39. Mehmet Kırmızı
40. Mehmet Umut Tuncer
41. Melek Duman
42. Menderes Mehmet Tevfik Türel
43. Mesut Özil
44. Muhammed Faruk Acar
45. Mustafa Demir
46. Mustafa Elitaş
47. Mustafa Hulki Cevizoğlu
48. Mustafa Nedim Yamalı
49. Mustafa Özkan
50. Mustafa Şen
51. Nihat Zeybekçi
52. Nilhan Ayan
53. Osman Gökçek
54. Ömer Çelik
55. Ömer Faruk Besli
56. Önder Matlı
57. Sadettin Hülagü
58. Selçuk Sümer
59. Serap Yazıcı Özbudun
60. Serpil Kavrak
61. Sevan Sıvacıoğlu
62. Sevilay Tuncer
63. Seyithan İzsiz
64. Temel Başalan
65. Türk İslam Karakoç
66. Umut Arman Sonay
67. Ünal Karaman
68. Veli Arslan
69. Yusuf Ziya Yılmaz
70. Zafer Sırakaya
71. Zakir Avşar
72. Ziya Serdar Kılıç