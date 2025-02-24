Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), 8. Olağan Büyük Kongresi’ni bugün Ankara Spor Salonu'nda başlattı. Kongre süreci, 12 Ekim’de ilçe kongreleriyle başlamış, 30 Kasım’da il kongreleri düzenlenmişti. 7 Şubat'ta İstanbul’da yapılan il kongresiyle birlikte 81 ildeki kongre süreci tamamlandı.

Bu kongre, parti içerisinde 'değişim' beklentileriyle yapılmakta. Yönetim kadrolarında bazı değişikliklerin olacağı tahmin ediliyor. Yeni Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) listesi de dikkat çekti. Antalya'dan, eski Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel ve Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Serap Yazıcı Özbudun, MKYK listesinde yer aldı.

Futbolcu Mesut Özil AK Parti MKYK Üyesi Olarak Listeye Girdi

Almanya doğumlu ünlü futbolcu Mesut Özil, 23 Şubat 2025 tarihinde AK Parti tarafından duyurulan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde yer aldı. Daha önce Almanya, İngiltere ve İspanya gibi ülkelerde önemli kulüplerde futbol oynamış olan Özil, dünya futbolunun tanınmış isimleri arasında yer alıyor. Özil'in siyasete adım atması, futbol dünyasının ötesinde bir etki yaratabilecek mi? Genç nesil için bir rol model olabileceği düşünülüyor. Özil'in AK Parti içindeki rolü ve katkıları merakla bekleniyor.

AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'ndaki (MKYK) isimler şu şekilde:

1. Abdulkadir Develi

2. Abdurrahman Akyüz

3. Ahmet Baha Öğütken

4. Ahmet Bal Kıymaz

5. Ahmet Büyükgümüş

6. Ahmet Mücahit Arınç

7. Ali İhsan Yavuz

8. Ayşe Keşir

9. Aziz Babuşçu

10. Belgin Uygur

11. Cengiz Tokmak

12. Bilgin Törekoğlu

13. Cihad Terzioğlu

14. Çiğdem Karaaslan

15. Derya Ayaydın

16. Dursun Ataş

17. Efkan Ala

18. Erkan Kandehir

19. Eyüp Kadri İnan

20. Fahrettin Yahşi

21. Fatih Sadullah Selman

22. Fatih Şahin

23. Fatma Betül Sayan Kaya

24. Fadime Zehra Şener

25. Gökhan Diktaş

26. Halit Yerebakan

27. Hamza Dağ

28. Hasan Basri Yalçın

29. Hayati Yazıcı

30. Haydar Ali Yıldız

31. Hilal Kalyoncu Koç

32. Hilmi Türkme

33. Hülya Terzioğlu

34. Hüseyin Yayman

35. İdris Nebi Hatipoğlu

36. İsmet Gergerli

37. Kürşad Zorlu

38. Mahir Ünal

39. Mehmet Kırmızı

40. Mehmet Umut Tuncer

41. Melek Duman

42. Menderes Mehmet Tevfik Türel

43. Mesut Özil

44. Muhammed Faruk Acar

45. Mustafa Demir

46. Mustafa Elitaş

47. Mustafa Hulki Cevizoğlu

48. Mustafa Nedim Yamalı

49. Mustafa Özkan

50. Mustafa Şen

51. Nihat Zeybekçi

52. Nilhan Ayan

53. Osman Gökçek

54. Ömer Çelik

55. Ömer Faruk Besli

56. Önder Matlı

57. Sadettin Hülagü

58. Selçuk Sümer

59. Serap Yazıcı Özbudun

60. Serpil Kavrak

61. Sevan Sıvacıoğlu

62. Sevilay Tuncer

63. Seyithan İzsiz

64. Temel Başalan

65. Türk İslam Karakoç

66. Umut Arman Sonay

67. Ünal Karaman

68. Veli Arslan

69. Yusuf Ziya Yılmaz

70. Zafer Sırakaya

71. Zakir Avşar

72. Ziya Serdar Kılıç