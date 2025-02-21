AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 23 Şubat Pazar günü saat 10:00’da gerçekleştirilecek olan 8. Olağan Büyük Kongre için tüm hemşehrilerini Ankara’ya davet etti.

Tavlı, kongrenin tarihi bir ana tanıklık etmek ve Türkiye Yüzyılı’na destek vermek için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Ayrıca, etkinliğe katılacakların Cumartesi günü saat 22:30’da ilçeden kalkacak otobüslerle Ankara’ya gidebileceklerini belirtti. Kendi araçlarıyla katılacak vatandaşların ise hava şartlarını göz önünde bulundurarak dikkatli olmaları ve kar lastiği ile yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kongreye sınırsız katılım beklenirken, Alanya'nın güçlü bir şekilde temsil edilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek verilmesi hedefleniyor. Tüm vatandaşların bu önemli etkinlikte yer alması çağrısı yapıldı.



