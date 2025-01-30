Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, geçtiğimiz günlerde Cikcilli Mahallesi’nde meydana gelen yangın sonrası Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Başkan Özçelik’in yangının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı suçlamasına tepki gösteren Tavlı, konuyla ilgili olarak denetim ve idari yaptırım sorumluluğunun belediyeye ait olduğunu belirtti.



Tavlı, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

‘’ Cikcilli mahallesinde meydana gelen ve kamuoyunun yakından takip ettiği yangın hakkında mevcut belediye başkanı Osman Tarık Özçelik'in tartışmasız belediyenin denetim ve idari yaptırım sorumluluğu altında bulunan yapı hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığımızı suçlayıcı açıklamaları talihsiz ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yöneliktir.

7464 sayılı kanunun ve 3572 sayılı kanunun ilgili maddelerine göre yangının meydana geldiği yapı hakkında ruhsatlandırma ve izinsiz kiralama faaliyetlerinin tespiti ve ilgili idari yaptırımın uygulanması yetkisi belediyeye aittir.

İlgili yapı hakkında günübirlik kiralama ve izin belgesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilmiş olması Belediyenin kendi sınırları içinde bulunan kaçak ve eksik belgelere sahip yapı hakkında denetim ve idari yaptırım sorumluluklarını yerine getirmemesi ile alakasız ve başkanın yönetime geldiği günden beri kendi ihmal ve eksikliklerini örtbas etmek için hükümeti suçlamaya ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik yaptığı talihsiz açıklamalarından biridir.

Sayın başkanın yaptığı açıklama kendisi ile çelişmekte ve bazı soru işaretlerini gündeme getirmektedir.

Belediye, 31 Mart 2024 tarihinde mevcut başkan yönetime geldiği günden beri ilgili yapı hakkında, ruhsat, tadilat ruhsatı ve iskan düzenlenmediğini belirtmiştir.



Belediye, iskan bedeli önceden yatırıldığını belirttiği halde günümüze kadar iskan sürecini neden tamamlamamıştır?

İskan süreci tamamlanmamış ve otel açma ruhsatı verilmeyen yapının faaliyet göstermesine ve akabinde tadilatına neden müsade edilmiştir? ’’



