Alanya Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Sözcüsü Alaaddin Işık, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin suya yaptığı yüksek zamların ardından, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlardan ASAT abonelik teminat ücreti talep etmesini sert bir dille eleştirdi. Işık, "ASAT, kırsal bölgelerde adeta kanayan bir yara haline geldi. Ne hizmet götürebiliyor ne de bu hizmetin karşılığında para istemekten vazgeçiyor," diyerek, Büyükşehir Belediyesi’ne sorumluluklarını yerine getirmesi ve vatandaşlara bekledikleri hizmetleri ulaştırması çağrısında bulundu.

Alaaddin Işık, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



BÜYÜKŞEHİR DOYMUYOR!

‘’Antalya Büyükşehir Belediyesi, Temmuz ayında suya yaptığı fahiş zamdan sonra, şimdi de kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızdan ASAT abonelik teminat ücreti adı altında para talep etmektedir.

HİZMET YOK, SOYGUN VAR!

Kırsal mahallelerimiz için adeta kanayan bir yara haline gelen ASAT, ne hizmet götürebilmekte ne de götüremediği hizmetin parasını istemekten vazgeçmektedir.

Büyükşehir’e şu mesajı iletiyoruz: Önce sorumluluklarınızı yerine getirip vatandaşa hasret kaldığı hizmetleri ulaştırın, ardından para toplamaya yönelin.’’



