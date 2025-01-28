AK Parti Antalya İl Teşkilatı, 31 Ocak tarihinde yapılacak olan İl Kongresi öncesinde önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılımıyla yapılan buluşmada, il yönetimi ile birlikte kongre hazırlıkları masaya yatırıldı.

Toplantıya AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Kadın Kolları Başkanı Gülçin Özboz ve ilçe başkanları da katılarak fikir alışverişinde bulundu. Toplantının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Tavlı, "Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 31 Ocak tarihinde gerçekleştireceğimiz İl Kongremizin hazırlıklarını değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

