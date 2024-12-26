Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere tüm CHP'li belediyelere asgari ücretin net 30 bin lira olacağı talimatını verdi. 2024 yılında geçerli olan 22 bin 104 TL'lik asgari ücreti yetersiz bulan Özel, "Hiçbir CHP’li belediye 30 bin liranın altında bir toplu iş sözleşmesi teklifle karşısındaki işçiye gitmeyecek," dedi. Ayrıca, asgari ücretin belirlenmesinde sendikalar ve muhalefetle işbirliği yapacaklarını vurgulayan Özel, yeni bir yasal düzenleme hazırlıklarına başlayacaklarını açıkladı. Bu adımlarla birlikte, CHP'li belediyelerin çalışan haklarını güçlendirmeyi ve sosyal adaleti sağlamayı amaçladığı ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi