2025 yılı asgari ücreti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklama ile netleşti. 17 bin 2 lira olan asgari ücretin yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak belirlenmesi, birçok kesim tarafından eleştirildi. Siyasi partiler ve sendikalar, bu zammın yetersiz olduğunu ve çalışanların yaşam standartlarını artırmak için daha yüksek bir ücret gerektiğini savunuyor. Özellikle enflasyonun etkisiyle artan yaşam maliyetleri, asgari ücretin artırılması gerektiğini gündeme getiriyor. Tepkiler, ekonomik koşulların zorlayıcı olduğu bir dönemde daha fazla önem kazandı.

Erdoğan: Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ: 6 aylık olsa bile kabul edilemez

Asgari ücret için 29 bin 583 lira öneren TÜRK-İŞ’ten yapılan açıklamada “Asgari Ücret Tespit Komisyonu 24 Aralık 2024 günü akşamı “karar için” toplantıya çağrılmıştır. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı almıştır. Yapılan artışın kabul edilmesi mümkün değildir. 1 yıllık belirlendi, 6 aylık olsa bile kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

Özgür Özel: İşçinin hakkı yenmiştir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir. Günlerdir Suriye’de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır. Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir. İlk verildiği ocak ayından bu yana hayat pahalılığı karşısında en az 7.000 lira eriyen asgari ücrete 5.000 lira zam yaptılar. Asgari ücretlinin enflasyonu %80, TÜİK enflasyonu bile %47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler. Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun. Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum.” açıklamasını yaptı.

Ekrem İmamoğlu: Milyonların alın terini yok sayıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “Hükümet 9 milyon asgari ücretli çalışan ve aileleriyle alay etmiştir. 22.104 TL İstanbul’da sadece 1 aylık kira parası bile değildir.” İfadelerini kullanırken Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ise "22.104 TL'lik asgari ücret, milyonların alın terini yok sayıyor. İşçinin emeği, bu ülkenin omurgasıdır" dedi.

Müsavat Dervişoğlu: Sarayın penceresinden, halkın sofrası gözükmez

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" paylaşımını alıntılayarak, "Sarayın penceresinden, halkın sofrası gözükmez!" diye yazdı.

Ali Babacan: Vergiyi yüzde 46, asgari ücreti yüzde 30 artırdınız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise "Sayın Erdoğan, milletten toplayacağınız vergiyi 2025 bütçesinde %46 artırdınız. Bütçenin mürekkebi kurumamışken, asgari ücreti %30 artırmak kul hakkına girmektir. Fukaranın ahını alarak ekonomiyi âbâd edemezsiniz." şeklinde konuştu.

“İktidarı bu hatasından bir an evvel geri dönmeye davet ediyorum”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan şu ifadeleri kullandı:

"Hükümetin milletimize reva gördüğü Asgari Ücret rakamı 22.104 TL! İktidarın ekonomideki başarısızlığının tüm faturası; ezilenlere, dar gelirli milyonlara, emeklilerimize ve sabit ücretlilere kesiliyor. Yönetenler şimdilik keyiflerini süredursunlar, ezilenler bu vurdumduymaz anlayışın hesabını elbette sandıkta soracak! TV programlarında, bu rakamın “çok bile” olduğunu açıktan ya da bilinç altından savunan trol gazetecileri ibretle seyrettiğimiz bu kara gecede, “Mazlumun ahı, indirir Şah’ı” diyor, iktidarı bu hatasından bir an evvel geri dönmeye davet ediyorum."

Ahmet Davutoğlu: Zulümdür

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "TÜRK-İŞ’in belirlediği rakamlara göre açlık sınırına denk gelen bir asgari ücreti, asgari ücretin ortalama ücret olduğu bir topluma layık görmek gerçek anlamıyla zulümdür." dedi.

Muharrem İnce: Bütün yükü de çalışanların üzerine bıraktı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise "Ehliyete, pasaporta, MTV’ye yüzde 44 zam, TÜİK enflasyonu yüzde 47, gıda enflasyonu yüzde 70 ama asgari ücrete yüzde 30 zam! Ekonomistim dedi ekonomiyi batırdı, bütün yükü de çalışanların üzerine bıraktı!" ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar: 22 yıllık sosyal politikalarıyla örtüşmedi

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar “Yeni asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Yeni yılda tüm vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlenirken, 2024 yılı enflasyonu yüzde 45 civarındayken, asgari ücretteki artışın yüzde 30’la sınırlandırılması, olmadı. AK Parti’nin 22 yıllık sosyal politikalarıyla örtüşmedi. Üzgünüm.” dedi.

DİSK: Milyonlarca işçi ve ailesi daha da yoksullaştı

DİSK, sosyal medya hesabından paylaştığı metinde "İktidar ve sermaye bir kez daha tek taraflı olarak asgari ücreti belirledi" dedi. Açıklama şöyle: "İktidar ve sermaye bir kez daha tek taraflı olarak asgari ücreti belirledi. Kimsenin inanmadığı resmi enflasyonun bile altındaki asgari ücret artışı ile milyonlarca işçi ve ailesi daha da yoksullaştı. İşçilerin temsili olarak dahi yer almadığı apar topar bir toplantı ile tebliğ edilen bu asgari ücret hükümsüzdür. İşçi sınıfı örgütlenerek, sendikalı olarak bu sefalet dayatmasını püskürtecektir."

KESK: İnsanca yaşayacak ücret istiyoruz

KESK açıklamasında ise "İnsanca yaşayacak ücret istiyoruz! Tek kelimeyle rezalet. Asgari ücreti çocuklarına ‘harçlık’ diye verenler, çocuklarına harçlık veremeyecek hale getirdikleri milyonların 2025 yılında alacağı asgari ücretin 22 bin 104 TL olmasına karar verdi" ifadeleri kullanıldı.