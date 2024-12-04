Alanya'da son günlerde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Ülkücü camia arasında büyük bir gerginliğe neden olan siyasi tartışmalar yaşanıyor. Şehrin simgelerinden biri olan 'Bayrak tutan bozkurt heykeli'nin etrafındaki tartışmalar, Alanya Belediye Meclisi'nde yapılan olağanüstü bir toplantıyla daha da alevlendi.

Toplantıda alınan karar ile ‘Devlet Bahçeli Yaşam Alanı’ isminin değiştirilmesi, MHP ve ülkücü gruplardan sert tepkilere yol açtı. MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, yaptığı açıklamada CHP’li Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’i hedef alarak, bu değişikliği sert bir dille eleştirdi. Sünbül, bu adımın Milliyetçi değerleri yok saymak anlamına geldiğini savundu.



’’ALANYA’DAN ÜLKÜCÜ MİLLİYETÇİ HAREKET’İN GÖNÜLLERDEKİ YERİNİ ASLA SİLEMEYECEKSİNİZ’’

Başkan Sünbül, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

‘’Alanya Belediyesi Meclis Salonunda dün gerçekleştirilen Aralık ayı meclis toplantısında yaşanan olaylar, Alanya’mızın tarihinde görülmemiş bir kepazelikle başlamış ve sonlanmıştır. Meclis toplantısı, Alanya Belediyesi yönetimi ve CHP tarafından daha önceden planlanarak, provoke amaçlı CHP’lilerce tamamen doldurulmuştur. Böyle bir meclis toplantısına bizler de teşkilat olarak yüzlerce kişi ile katılabilir, orada yaşanabilecek olumsuzlukların sorumluluğunu üzerimize bırakmaya yönelik kumpaslara alet olamamak adına, yönetim kurulumuzun üyeleri ile birlikte katıldığımız meclis toplantı salonunda, gördüğümüz tezgahı gözlemleyerek meclis üyelerimize gerekli uyarıları yaparak tepkimizi gösterdik.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin yerel belediyecilik anlayışı, hizmet ve üretken belediyecilikle şekillenirken, bugün Alanya’mızı yönetenlerin hizmet üretemedikleri için ülke çapında birçok örneğine paralel olarak kaos yaratma, toplumu gererek kutuplaştıran kararların altına imza attıklarını görmekteyiz. Geçtiğimiz Pazar günü Alanya’mızın batı girişinde bulunan ‘Bayrak tutan bozkurt heykelinin’ kaldırılması sonucu başlayan ve toplumda büyük tepkiye yol açan ahmakça alınan bir kararına tepkimiz sürerken, meclis toplantısında CHP’li meclis üyeleri tarafından gündem dışı daha önceden planladıkları gerginliği tırmandırmayı amaçladıkları ‘Devlet Bahçeli Yaşam Alanı’ adının değiştirilmesi teklifinin gündeme alınmasıyla, düşmüş oldukları çukurun dibini görmüşlerdir.

‘Önce ülkem ve milletim’ diyerek ömrünü bu ülkeye vakfetmiş tüm vatandaşlarımızın nezdinde kabul gördüğü gibi, adı gibi ‘DEVLET’ olan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyin memleketimize ve Alanya’mıza olan hizmetlerini sorgulamak, ne ‘Mecitçi’ Özçelik’in ne de piyango talihlisi CHP’li meclis üyelerinin haddine değildir. Alanya’mızda geçen 10 yıl boyunca ülke geneline örnek olmuş projeler ve hizmetlerin her birinde iradesi ve desteği bulunan Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyin, vatandaşlarımızın gönlündeki yerini asla silemezsiniz.

Alanya kadim bir Türk şehridir. Sizin nesebiniz çok kültürlü olsa da, Türk’ün öz yurdu ve Türklükle yüz yıllardır yoğrulmuş bu kenti, iç dünyanızda yaşadığınız ‘Helenist’ duygulara asla teslim etmeyeceğiz. Alanya’mızın her bir mahallesi hizmet beklerken, hizmet üretmeyip sorun üreten Osman Tarık Özçelik, Alanya’yı tanımıyor, Alanya’da yaşayanları tanımıyor hele hele bizleri, Ülkücü Milliyetçi Hareketi asla tanımıyor. Nelere kudretimizin yeteceğini, Türk Milleti’nin değerleri için neleri göze alacağımızın bile farkında değiller.

Alanya’yı provoke etmek, Ülkücüleri sokağa dökerek, en iyi bildikleri ‘mağdur edebiyatı’ yapmanıza fırsat vermeyeceğiz.Elinizde ne varsa yapın, tüm yetki ve gücünüzü kullanın, ancak ALANYA’DAN ÜLKÜCÜ MİLLİYETÇİ HAREKET’in gönüllerdeki yerini asla silemeyeceksiniz.