AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, CHP belediyeciliğinin heykel konusundaki çifte standartlarını eleştirdi. Çokal, Bozkurt ve Türk Bayrağı'nın Türk milletinin tarihsel ve kültürel değerlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. "Bozkurt, Türk Milleti'nin tarih sahnesine çıktığı ilk günden itibaren önemli bir semboldür," diyen Çokal, Alanya'daki bu sembollerin büyük bir anlam taşıdığını ifade ederek, "Bu değerleri, gereksiz bir gerekçe ile birbirinden ayıramazsınız," dedi.

Açıklamanın devamında, CHP'nin millî değerlere karşı tutumunu sorgulayan Çokal, "Büyük Türk Milleti, çok zor dönemler geçirmiştir; tarihi ve kültürel değerleri sayesinde var olmuştur," diyerek, Alanya Belediyesi'nin kararının hem yerel halkı hem de vatanseverleri rahatsız ettiğini dile getirdi. Çokal, "En kısa sürede alınan bu yanlış karardan dönmeniz dileğiyle," ifadesiyle çağrıda bulundu.

MHP Antalya Milletvekillerinden de tepkiler gecikmedi

MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

‘’Kıymetli Dava Arkadaşlarım, Değerli Türk Milliyetçileri; Geçmiş dönem Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel tarafından Alanyaşehir girişine; Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak Atatürk silüeti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1936 yılında Kahramanmaraş Kalesi'ne yaptırttığı "Bayrak Tutan Bozkurt Heykeli" canlandırılıyordu. Ne yazık ki bugün CHP'li Alanya Belediyesi tarafından "Bayrak Tutan Bozkurt Heykeli"nin kaldırıldığı öğrenilmiş. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat kendi talimatıyla yaptırdığı bu heykelin bir örneği Alanya'mızda yer almasından rahatsız olanlar, bunun bedelini ağır ödeyenlerdir.

TÜRKLÜĞÜN SEMBOLÜ BOZKURTDAN RAHATSIZ OLANLAR HANGİ MİLLETİN MENSUBU OLDUKLARINI SORGULASINLAR!’’



MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ise tepkisini şu açıklama ile dile getirdi:

''Bozkurt, Türk Mitolojisi ve tarihi için önemli bir semboldür. Bozkurt, cesaretin, liderliğin ve bağımsızlığın simgesi olarak görülür. Ergenekon Destanı'nda Türkler'e yol gösteren ve zor zamanlarda yardımcı olan kutsal bir varlık olarak tasvir edilir. Bozkurt, bu kimliğin bir parçası olarak, Türk milletinin birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirir ve tarih boyunca Türkler'in bağımsızlık mücadelesinde ilham kaynağı olmuştur. Günümüzde ise Türklüğümüz'ün yegane sembolü olan bozkurt Türk ve Türklük düşmanlarının yapacağı bir faaliyet gibi Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik tarafindan kaldırılmıştır. Eğer Türk ve Türklük ile sorununuz var ise bunu açıklayın. Aksi takdirde sizi ve beden akıl verenleri Türk düşmanı olarak tanıyacağız.''

Alanya Belediyesi'nin bu kararı, hem yerel hem de ulusal düzeyde geniş tepkilere yol açmaya devam ediyor.