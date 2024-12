Alanya Belediyesi, geçtiğimiz günlerde kentin girişindeki bayrak tutan bozkurt heykelini kaldırmıştı. Bu gelişme, MHP ve Ülkü Ocakları tarafından sert bir şekilde eleştirildi. MHP Alanya İlçe Teşkilatı, MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel’in katılımıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıya eski Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de katılırken, daha sonra grup, Alanya’daki Atatürk Anıtı’na yürüyerek saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu. Burada açıklama yapan MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel, “İnsanlık tarihi çok uzun süreçler atlatarak bugünlere ulaşmıştır. Türk milleti bu tarihsel süreç içerisinde güzel günler de yaşamış, kötü günler de yaşamıştır. Yaşadığımız bu kötü günlerde tekrar şanlı günlerimize dönebilmek adına bizleri motive eden milli sembollerimiz vardır. Bunun da en başında bozkurt gelmektedir. Milletimizin tarih boyunca Ergenekon’dan çıktıktan bugüne kadar yol başçılığını yapan, doğru istikamete sevk eden varlık milletimizin gönlünde, yüreğinde ve aklında yer etmiş olan bozkurttur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu şuur ve bilinç altında Anadolu’da o dönemin tek bağımsız Türk devletinin milli sembolü olarak bozkurtu belirtmiştir ve bunu birçok kamu kurumunda sembol haline getirmiş, paralarımızda basmış, pullarımızda kullandırtmıştır. 1936 yılında da Kahramanmaraş Kalesi’nde Türk bayrağına muhafız olarak genel bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağımızın, ay yıldızlığı bayrağımızın muhafızı olarak bozkurtu işaret etmiş ve o bayrak tutan bozkurt heykelini emir ve talimatları ile inşa ettirmiştir. 2 dönem Alanya’da belediye başkanlığımızı yapan Sayın Adem Murat Yücel beyefendi de cumhuriyetimizin kuruluşu olan 2023 yılında Alanya’mızın girişinde bir tepede Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silüetini koydurtmuş, devam eden ikinci tepede de bayrak tutan bozkurt heykelini inşa ettirmiştir. Aldığımız haber neticesinde cumartesiyi Pazar gecesine bağlayan saatlerde ne rahatsızlığını olduğunu anlayamadığımız belediye başkanı olan zat bozkurt heykelini olduğu yerden kaldırtmıştır. Alanya’mızın bu kadar kentsel sorunu varken, hizmet bekleyen vatandaşlarımız varken, Türk milletinin sembolü olan, bağımsızlığımızın sembolü olan bozkurttan ne rahatsızlık duyduğuna bizler bir anlam veremedik. Bozkurt bugün hepiniz de takip edersiniz ki Suriye’nin kuzeyinde, Irak’ın kuzeyinde, Karabağ’da, Doğu Türkistan’da, Azerbaycan’da, Türkistan dediğimiz bölgenin her birisinde Türklere moral ve motivasyon kaynağı olmaktadır. Bozkurttan kimler rahatsız olmaktadır? Amerika rahatsız olmaktadır. Rusya rahatsız olmaktadır. Çin rahatsız olmaktadır. Emperyalist bütün güçler, geçmişin Haçlıları, günümüzün emperyalistleri rahatsız olmaktadır. Beyefendi acaba siz neden rahatsız olmaktasınız? Milletimize karşı, bayrağımıza karşı, Türklüğümüze karşı, Atatürk’ün aziz hatırasına karşı bir rahatsızlığınız mı vardır? Bunların bir an önce kendisi tarafından açıklanmasını bekliyoruz. Bu konuda da bütün yasal haklarımızı kullanacağız. Gerekli girişimleri yapacağız. Bu konuda Alanyalı hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Tekrar bizlere destek verdiğiniz için, bugün burada bizlere katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ne Amerika ne Rusya ne Çin, her şey Türk’e göre, Türk için. Ne mutlu Türk’ün diyene. Ne mutlu Türk’ün diyene. Ne mutlu Türk’ün diyene. Hepinizden Allah razı olsun” dedi.

“HIRSIZLIK USULÜ İLE KALDIRILMASI HEPİMİZİ ÜZDÜ”

Temel konuşmasını şöyle sürdürdü:

En azından teşkilatlarımıza ve bu eserin yapımcısı olan geçmiş dönem belediye başkanımıza en azından nezaketen bir bilgi verilmeden apar topar hırsızlık usulüyle bu heykelin oradan kaldırılması, bozkurt heykelinin oradan kaldırılması hepimizi yaralamıştır ve üzmüştür. Dediğim gibi bunun tespit edilmesi, kimin oradan kaldırdığını, kimin talimat verdiğinin ortaya çıkması açısından dediğimiz gibi yasal haklarımız nereye kadar bize hak veriyorsa bunları da değerlendireceğiz.”

“O HEYKELİN YERİNE GELMESİ GERGİNLİĞE SON VERİR”

Ortada bir gerginliğin olduğu ve bunun sonunun ne olabileceği sorulan Temel, “Yani gerginliğin sonu ne olabilir? O heykelin, o heykelin yerine gelmesi gerginliğe son verir diye düşünüyorum” diye konuştu.



“BUNU EN SON BU TOPRAKLARDA HAÇLI ZİHNİYETİNDE GÖRDÜK”

Heykelin yerine geri geldiği hatırlatılan Temel, “Onu gene Allah razı olsun. Gönlünde Türklük ateşi yakan bazı vatandaşlarımız münferit olarak oraya getirdi, koydular. Hepsinden Allah razı olsun. Dediğimiz gibi biz ama bu ayıbı yapan kişinin özrünü, açıklamasını kendisini beklemekteyiz. Dediğimiz gibi açıklamamızda da söylemiştik. Alanya’mızın sorunları vardır. Vatandaşlar hizmet beklemektedir. Sorunları var da demeyeyim daha doğrusu. Kendisine belediyecilik yapma yetkisi verdiler. Böyle bildiğim kadarıyla orası belediyemizin de bir arazisi değil. Hazine’ye ait bir arazi. O zaman müdahale etme hakkı yok. Kendisi sorumsuzca, bilinçsizce, gafilce bir davranışta bulunmuş. Dediğim gibi biz yani bunu en son bu topraklarda Haçlı zihniyetinde gördük. Kendisinin neyden rahatsız olduğunu anlamlandırabilmiş değiliz” ifadelerini kullandı.



“BUNA CÜRET EDEMEZLER”

En son olarak dikilen heykelin tekrar yerinden sökülmesini bekleyip beklemediği sorulan Temel, “Yani, buna cüret edebileceğini düşünmüyoruz. Şu cümleyi de hatırlatmak isterim. 1980 yılında maalesef ki o günün darbeci zihniyeti, Amerika’nın bizim çocuklar olarak nitelendirdiği isimler kurucu genel başkanımız Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve 587 arkadaşının milliyetçi ve ülkücü kuruluşlar davasında yargılandıkları dönemlerde Başbuğumuz savunmasında şöyle bir ifade kullanmıştı: Milliyetçilik yapan, yapmakla suçlanan bir ülke eğer işgal altındaysa milliyetçilik yaptığı için suçlanan biz yaptığımız hiçbir milliyetçi adımdan, Türk milliyetçiliği için yaptığımız hiçbir adımdan kendimizi suçlu hissetmiyoruz. Bu topraklarda Türk milliyetçiliği de yapmaya devam edeceğiz bu zihniyetlere rağmen. Görüyorsunuz sayımız Allah’a şükürler olsun binlerle ifade edebilir, milyonlarla ifade edebilir. Gene genel başkanımızın izinde bu topraklarda bu mücadeleyi bu zihniyete karşı vermeye devam edeceğiz” dedi. Açıklamanın ardından Temel ve beraberindekiler heykelin kaldırıldığı noktaya hareket etti.