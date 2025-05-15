AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde Alanya çiftçisinin modern bir toptancı haline duyduğu özlemi dile getirdi. Başkan Tavlı, mevcut dört halin Büyükşehir Yasası gereği tek çatı altında toplanmasının yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatarak, bu yönde atılan adımlardaki üzücü yavaşlamaya dikkat çekti.

BÖCEK YİNE SINIFTA KALDI



Başkan Tavlı yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘’14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü, alın teriyle toprağı bereketlendiren tüm üreticilerimizin azmini ve emeğini selamlayarak kutluyoruz.

Alanya’da şu anda Demirtaş,Alanya ,Konaklı ve Payallar’da faaliyet gösteren dört ayrı hal toplam 90.000 m² alanda hizmet vermektedir. Büyükşehir Yasası gereği bu hallerin tek çatı altında toplanması yasal bir zorunluluktur.

Bu doğrultuda, 10 Aralık 2016’da Sayın Menderes Türel tarafından temeli atılan yeni hal tesisinin yüzde 70’i kısa sürede tamamlanmıştır. Sayın Türel’in 3 yılda yüzde 80 seviyeye ulaştırdığı bu projede, Sayın Muhittin Böcek 9 yılda yalnızca yüzde 10 ilerleme sağlayarak sınıfta kalmıştır.

154 dönüm alana sahip olan yeni hal tesisiyle ilgili yapılan değerlendirmelerde, halcilerin %80’i bu yapının bir an önce tamamlanarak açılmasını talep etmektedir. %20’lik bir kesimin ise uzaklık ve manavcılık gerekçesiyle karşı çıktığı görülmektedir.

AK Parti olarak Alanyamıza ihracatçılar için laboratuvar ve gümrük sahası kazandırarak üreticimize her zaman destek olduk. Bugün de emeğin ve alın terinin yanındayız.

Çiftçimize modern, düzenli ve güçlü bir toptancı hali kazandırmak, artık bir tercihten öte zorunluluktur.’’