Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 119 gün sonra ilk kez kamuoyu önüne çıkarak kameralara açıklamalarda bulundu. Ankara'da bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden Bahçeli, şehitleri anarak önemli mesajlar verdi.

MHP lideri, konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullanarak, "Her şeyin bir vakti vardır ve yaklaştı. Toprağımızda izi olmayanların, tarlası omuzunda oradan buraya gezenlerin maske takıp MHP'yi haksız şekilde suçlaması şehitlerimizin aziz hatırasına saygısızlıktır. O vakit Türkiye Yüzyılı ile simgelenmektedir, yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir" dedi.

Bahçeli'nin Açıklamalarından Satır Başları:

"Hepinizi kemali hürmetle selamlıyorum. Şehitlik en yüce makamın adıdır. Karanlıktan medet umanlar unutulmuşluğa terk edilmişken, şehitlerimiz aydınlık içindedir. Aziz şehitlerimizin kutlu emanetleri nesilden nesile anlatılacaktır. Ülkücü şehitler kahramanlık timsalidir. Onlar büyük ve güçlü Türkiye'yi misyon olarak akıl ve vicdanlarında somutlaştıran serdengeçti yüreklerdir."



"Vatana, millete ve davaya bağlılıkları muhakkaktı. Hayatlarını ülkü ve ilkelerine adamışlardı. Tuzu kurular gibi sırça köşklerde ahkam kesmediler. Nabza göre şerbet vermediler. Dışta fakir, içte zengin olmayı bildiler."



"Egolarını erdemlerinin önüne geçirmediler. Her şeyin bir vakti vardır ve yaklaştı. Toprağımızda izi olmayanların, tarlası omuzunda oradan buraya gezenlerin maske takıp MHP'yi haksız şekilde suçlaması şehitlerimizin aziz hatırasına saygısızlıktır. O vakit Türkiye Yüzyılı ile simgelenmektedir, yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir."

"Şehitlerimizin kutlu emanetleri, ömrümüzün tam özündedir. Şehitler ölmemiştir. Bütün şehitlerimizi, Alparslan Türkeş beyi, hayatlarını kaybetmiş tüm ülküdaşlarımı saygıyla hürmetle anıyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun diyorum."



Bahçeli'nin 119 gün sonraki bu ilk kameralı açıklaması, siyaset gündeminde önemli bir yer tutarken, "yeni bir kardeşlik yüzyılı" vurgusu dikkat çekti.